AYOP Başkanı Çolak’dan örnek davranış

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği Başkanı İbrahim Çolak, yerde bulduğu bir cüzdanı sahibine ulaşabilmek için yoğun bir çaba gösterdi. İçinde bir miktar para, banka ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanı sahibine teslim eden Çolak'ın bu tavrı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Ayvalık'ta, Askerlik Şubesi önünde saat 21.00 sıralarında yürürken bir bankın üzerinde bir bayan cüzdanı bulan İbrahim Çolak, önce tereddüt etti. Sonra da uzanıp banktaki cüzdanı aldı. Etrafta hiç kimsenin olmadığı için, cüzdanı açan Çolak, içinde genç bir kıza ait olan öğrenci kimlik kartından genç kızın adını ve soyadını öğrendi.

Kendi cep telefonundan adını ve soyadını öğrendiği genç kızın sosyal medyada ismini sorgulatan Çolak, genç kıza yazdığı mesajla ulaştı.

Ertesi gün, Anadolu Meslek Lisesi'nden yeni mezun olan ve Ayvalık'ta bir giyim mağazasında çalışan Gözde Fatma Avcu isimli genç kızın çalıştığı mağazaya giden İbrahim Çolak, cüzdanı sahibine eksiksiz olarak teslim etti.

İçindeki bir miktar paradan çok, banka kartları ve SGK belgelerini kaybetmiş olduğu için çok üzüldüğünü belirten genç kız, Çolak'a duyarlılığı nedeniyle defalarca teşekkür etti.

AYOP Başkanı İbrahim Çolak da bir bankta bulduğu cüzdanı sahibini bulup teslim ettiği için gönlünün son derece ferahladığını belirtti.

Kaynak: İHA