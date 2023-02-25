Ayoub Abdellaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Abdellaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub Abdellaoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayoub Abdellaoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayoub Abdellaoui 16 Şubat 1993 tarihinde Reghaïa şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayoub Abdellaoui Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ayoub Abdellaoui, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Alger futbol takımında oynamaktadır. MC Alger takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ayoub Abdellaoui'nin MC Alger ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ayoub Abdellaoui Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/a.abdellaoui_3/

Ayoub Abdellaoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayoub Abdellaoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayoub Abdellaoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayoub Abdellaoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında USM Alger

1 Temmuz 2018 yılında FC Sion

29 Ağustos 2021 yılında Ettifaq FC

13 Temmuz 2022 yılında MC Alger

Ayoub Abdellaoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayoub Abdellaoui şuan MC Alger takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Ayoub Abdellaoui Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir takımında 5 numaralı formasıyla 10 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Cezayir U23 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

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