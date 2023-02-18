Ayoub Assout kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Assout Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub Assout adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayoub Assout Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayoub Assout 22 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayoub Assout Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ayoub Assout, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FAR Rabat futbol takımında oynamaktadır. FAR Rabat takımına 6 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ayoub Assout'nin FAR Rabat ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ayoub Assout Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayoub Assout isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ayoub Assout Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayoub Assout futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağu 2022 yılında FAR Rabat

Ayoub Assout Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayoub Assout şuan FAR Rabat takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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