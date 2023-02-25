Ayoub Derbal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Derbal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub Derbal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ayoub Derbal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ayoub Derbal 12 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ayoub Derbal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
US Biskra futbol takımında oynamaktadır. US Biskra takımına 7 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ayoub Derbal'nin US Biskra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ayoub Derbal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ayoub Derbal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Paradou AC
7 Ağustos 2022 yılında US Biskra
Ayoub Derbal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ayoub Derbal şuan US Biskra takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
Ayoub Derbal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Cezayir U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.
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