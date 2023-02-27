Ayoub El Guerrab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub El Guerrab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub El Guerrab adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayoub El Guerrab Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayoub El Guerrab 1 Nisan 1992 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayoub El Guerrab Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Mondercange futbol takımında oynamaktadır. FC Mondercange takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ayoub El Guerrab'nin FC Mondercange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ayoub El Guerrab Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayoub El Guerrab isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayoub El Guerrab Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayoub El Guerrab futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Vandœuvre

1 Temmuz 2016 yılında Neuves-Maisons

1 Temmuz 2016 yılında FC Rodange 91

1 Temmuz 2019 yılında Vandœuvre

1 Ocak 2021 yılında Mondercange

Ayoub El Guerrab Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayoub El Guerrab şuan FC Mondercange takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

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