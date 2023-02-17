Ayoub El Harrak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub El Harrak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub El Harrak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayoub El Harrak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayoub El Harrak 28 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Fas,Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayoub El Harrak Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MLA Management yapmaktadır. Ayoub El Harrak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

URSL Visé futbol takımında oynamaktadır. URSL Visé takımına 18 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Ayoub El Harrak'nin URSL Visé ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ayoub El Harrak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayoub El Harrak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ayoub El Harrak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayoub El Harrak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında KAS Eupen U21

18 Ağu 2020 yılında URSL Visé

Ayoub El Harrak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayoub El Harrak şuan URSL Visé takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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