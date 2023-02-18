Ayoub El Malyani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub El Malyani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub El Malyani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayoub El Malyani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayoub El Malyani 1 Kasım 2001 tarihinde Rabat şehrinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayoub El Malyani Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ayoub El Malyani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FAR Rabat futbol takımında oynamaktadır. FAR Rabat takımına 1 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Ayoub El Malyani'nin FAR Rabat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ayoub El Malyani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayoub El Malyani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayoub El Malyani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayoub El Malyani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2020 yılında FAR Rabat

Ayoub El Malyani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayoub El Malyani şuan FAR Rabat takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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