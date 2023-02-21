Ayoub Erraji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Erraji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ayoub Erraji kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ayoub Erraji ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ayoub Erraji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Erraji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ayoub Erraji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Erraji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub Erraji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayoub Erraji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayoub Erraji 28 Ağustos 2001 tarihinde Düsseldorf şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fas,Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayoub Erraji Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ayoub Erraji, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ayoub Erraji'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ayoub Erraji Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ayouberraji_/

Ayoub Erraji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayoub Erraji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Ayoub Erraji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayoub Erraji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında BV 04 Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında BV 04 U17

1 Temmuz 2018 yılında FC M'gladb. U19

1 Temmuz 2019 yılında Oberhausen U19

15 Temmuz 2020 yılında Phönix Lübeck

27 Ocak 2021 yılında Al-Dhafra FC

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

Ayoub Erraji kimdir

Ayoub Erraji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayoub Erraji şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fortuna Düsseldorf (-2016), BV 04 Düsseldorf (2016-2018), 1.FC Mönchengladbach (2018-2019), Rot-Weiß Oberhausen (2019-2020)

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Ayoub Erraji nereli

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