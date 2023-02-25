Ayoub Ghezala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Ghezala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub Ghezala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayoub Ghezala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayoub Ghezala 6 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayoub Ghezala Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Foot Consulting yapmaktadır. Ayoub Ghezala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Alger futbol takımında oynamaktadır. MC Alger takımına 21 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Ayoub Ghezala'nin MC Alger ile sözleşmesi 31 Temmuz 2026 tarihinde bitmektedir.

Ayoub Ghezala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayoub Ghezala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ayoub Ghezala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayoub Ghezala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ekim 2020 yılında USM Annaba

21 Eylül 2021 yılında MC Alger

Ayoub Ghezala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayoub Ghezala şuan MC Alger takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.