Ayoub Kalantari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Kalantari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub Kalantari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayoub Kalantari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayoub Kalantari 22 Kasım 1990 tarihinde Shiraz, Fars şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da ایوب کلانتری‎ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayoub Kalantari Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ayoub Kalantari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nassaji Mazandaran futbol takımında oynamaktadır. FC Nassaji Mazandaran takımına 11 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Ayoub Kalantari'nin FC Nassaji Mazandaran ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ayoub Kalantari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayoub Kalantari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayoub Kalantari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayoub Kalantari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Moghavmat Sepasi

1 Temmuz 2012 yılında Foolad

1 Temmuz 2014 yılında Saba Battery

1 Temmuz 2015 yılında Gostaresh FC

24 Aralık 2015 yılında Tractor Sazi

1 Temmuz 2016 yılında Siah Jamegan FC

1 Ocak 2017 yılında Saipa FC

26 Temmuz 2018 yılında Esteghlal Khz.

20 Ağustos 2019 yılında Fajr Sepasi

11 Eylül 2020 yılında FC Nassaji M.

Ayoub Kalantari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayoub Kalantari şuan FC Nassaji Mazandaran takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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