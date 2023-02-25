Ayoub Kerssani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Kerssani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub Kerssani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayoub Kerssani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayoub Kerssani 10 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayoub Kerssani Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ASO Chlef futbol takımında oynamaktadır. ASO Chlef takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ayoub Kerssani'nin ASO Chlef ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ayoub Kerssani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayoub Kerssani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayoub Kerssani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayoub Kerssani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında ASO Chlef

Ayoub Kerssani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayoub Kerssani şuan ASO Chlef takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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