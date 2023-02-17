Ayoub Kouri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Kouri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub Kouri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayoub Kouri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayoub Kouri 4 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayoub Kouri Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ayoub Kouri, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympic Club Charleroi Farciennes futbol takımında oynamaktadır. Olympic Club Charleroi Farciennes takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ayoub Kouri'nin Olympic Club Charleroi Farciennes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ayoub Kouri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayoub Kouri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ayoub Kouri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayoub Kouri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Olym. Charleroi

Ayoub Kouri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayoub Kouri şuan Olympic Club Charleroi Farciennes takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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