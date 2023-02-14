Ayoub Ouhafsa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Ouhafsa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub Ouhafsa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayoub Ouhafsa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayoub Ouhafsa 14 Kasım 1997 tarihinde Millau şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Fransa,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayoub Ouhafsa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Ayoub Ouhafsa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neuchâtel Xamax FCS futbol takımında oynamaktadır. Neuchâtel Xamax FCS takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ayoub Ouhafsa'nin Neuchâtel Xamax FCS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ayoub Ouhafsa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ayoub Ouhafsa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayoub Ouhafsa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayoub Ouhafsa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2018 yılında Marsilya B

1 Temmuz 2019 yılında Rodez AF

1 Temmuz 2021 yılında Neuchâtel Xamax

Ayoub Ouhafsa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayoub Ouhafsa şuan Neuchâtel Xamax FCS takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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