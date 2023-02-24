Ayoub Tazouti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Tazouti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ayoub Tazouti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ayoub Tazouti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ayoub Tazouti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Tazouti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ayoub Tazouti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Tazouti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub Tazouti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayoub Tazouti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayoub Tazouti 20 Mayıs 1995 tarihinde Bordeaux şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Ayoub Mhamed Tazouti Ghellam şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayoub Tazouti Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini turfu zone yapmaktadır. Ayoub Tazouti, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportist Svoge futbol takımında oynamaktadır. Sportist Svoge takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ayoub Tazouti'nin Sportist Svoge ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ayoub Tazouti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayoub Tazouti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Ayoub Tazouti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayoub Tazouti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2011 yılında Bordeaux U17

1 Temmuz 2012 yılında Stade Bordelais

6 Ağustos 2012 yılında Bordeaux U19

10 Haziran 2015 yılında Sprimont

1 Temmuz 2016 yılında Lormont

12 Şubat 2018 yılında Sportul Snagov

1 Şubat 2020 yılında Sportul Snagov

30 Haziran 2020 yılında Fram Larvik

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

3 Mart 2022 yılında Sportist Svoge

27 Temmuz 2022 yılında ES Sétif

20 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

10 Ocak 2023 yılında Sportist Svoge

Ayoub Tazouti kimdir

Ayoub Tazouti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayoub Tazouti şuan Sportist Svoge takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Girondins Bordeaux

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ayoub Tazouti nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
Adeshina Fatai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adeshina Fatai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adeshina Fatai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adeshina Fatai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Viktor Vasilev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Vasilev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Viktor Vasilev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Vasilev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leo Jankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Jankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leo Jankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Jankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vasil Nankov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasil Nankov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vasil Nankov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasil Nankov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
Simavi isminin anlamı nedir, Simavi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Simavi isminin anlamı nedir, Simavi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Stefano Kunchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Kunchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefano Kunchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Kunchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eldar Mehmedovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldar Mehmedovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eldar Mehmedovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldar Mehmedovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seeing a Foreign Country in a Dream. What does it mean to see a foreign country in a dream? What is the meaning?
Seeing a Foreign Country in a Dream. What does it mean to see a foreign country in a dream? What is the meaning?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"