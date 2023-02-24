Ayoub Tazouti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Tazouti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub Tazouti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayoub Tazouti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayoub Tazouti 20 Mayıs 1995 tarihinde Bordeaux şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Ayoub Mhamed Tazouti Ghellam şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayoub Tazouti Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini turfu zone yapmaktadır. Ayoub Tazouti, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportist Svoge futbol takımında oynamaktadır. Sportist Svoge takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ayoub Tazouti'nin Sportist Svoge ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ayoub Tazouti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayoub Tazouti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayoub Tazouti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayoub Tazouti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2011 yılında Bordeaux U17

1 Temmuz 2012 yılında Stade Bordelais

6 Ağustos 2012 yılında Bordeaux U19

10 Haziran 2015 yılında Sprimont

1 Temmuz 2016 yılında Lormont

12 Şubat 2018 yılında Sportul Snagov

1 Şubat 2020 yılında Sportul Snagov

30 Haziran 2020 yılında Fram Larvik

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

3 Mart 2022 yılında Sportist Svoge

27 Temmuz 2022 yılında ES Sétif

20 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

10 Ocak 2023 yılında Sportist Svoge

Ayoub Tazouti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayoub Tazouti şuan Sportist Svoge takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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