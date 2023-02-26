Ayoub Vali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Vali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub Vali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayoub Vali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayoub Vali 9 Ağustos 1987 tarihinde Ahvaz, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da ایوب والی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayoub Vali Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Iran Sport yapmaktadır. Ayoub Vali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Foolad FC futbol takımında oynamaktadır. Foolad FC takımına 1 Temmuz 2008 tarihinde katılmıştır. Ayoub Vali'nin Foolad FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ayoub Vali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayoub Vali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayoub Vali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayoub Vali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Foolad

Ayoub Vali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayoub Vali şuan Foolad FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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