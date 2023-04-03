Ayoub Yousfi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Yousfi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub Yousfi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ayoub Yousfi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ayoub Yousfi 30 Aralık 2002 tarihinde Lleida şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İspanya,Fas uyrukludur.Gerçek adı da Ayoub Yousfi Amkadmi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ayoub Yousfi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ayoub Yousfi, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Angers SCO B futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO B takımına 3 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ayoub Yousfi'nin Angers SCO B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Ayoub Yousfi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ayoub Yousfi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Paris SG U19
3 Temmuz 2020 yılında Angers SCO B
Ayoub Yousfi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ayoub Yousfi şuan Angers SCO B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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