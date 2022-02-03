Ayran Ağızlı ne demek, TDK'ya göre Ayran Ağızlı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ayran ağızlı ne demek? Ayran ağızlı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ayran ağızlı kelimesi. Peki ayran ağızlı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ayran ağızlı nedir, ayran ağızlı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AYRAN AĞIZLI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ayran ağızlı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ayran ağızlı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ayran budalası

- Boşboğaz, geveze

