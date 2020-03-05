Ayrancı’da, İdlib şehitlerinin isimleri sokak ve caddelere verildi

Karaman'ın Ayrancı Belediye Meclisi, Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerlerin isimlerinin ilçede yaşatılması yönünde karar aldı.

Ayrancı Belediye Meclisi Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı başkanlığında toplandı. Toplantıda, Bahar Kalkanı Harekatı'nın Türkiye açısından önemine vurgu yapan Başkan Yüksel Büyükkarcı, "Birlik ve beraberliğe azami derece ihtiyacımızın olduğu şu günlerde Ayrancı Belediyesi olarak, meclis üyelerimizle yaptığımız görüşme sonucu bir karar aldık. Bu kapsamda ilçemizdeki bir caddeye harekatın ismini, diğer cadde ve sokaklarımıza ise şehitlerimizin isimlerini verdik. Bilindiği üzere; Hilmi Dede'nin sefere giden askerlere ikram ettiği ve tüm orduya yeten ayranı, hem kendisinin hem de ilçenin "Ayrancı" adıyla anılmasına neden olmuştur. Bu açıdan incelendiğinde bölgemiz ahalisinin ordu, asker ve cenk gibi konularda geçmişten günümüze yoğun duygular taşıdığı açıktır. İdlib'te yaşanan her sıcak gelişmeyi yakından takip eden hemşehrilerimizin bu yoğun duygularına tercüman olmayı kendimize görev olarak gördük. Her biri farklı illerden olan şehitlerimizin isimlerini bu topraklarda yaşatmak ve destansı mücadelelerini gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Bu kararla hem şehit ailelerimize hem de halen cephede mücadele veren askerimize moral verme arzusundayız" dedi.

Kaynak: İHA