Ayrancılar da "Adnan Başkan" dedi

Cumhur İttifakı son mitingini Ayrancılar'da gerçekleştirdi. Soğuk havaya rağmen Ayrancılar Pazaryeri'nde meydanlara sığmayan vatandaşlar, Başkan Görmez'i bağrına bastı. AK Parti MKYK üyesi ve İzmir milletvekili M. Atilla Kaya ile İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ün de katıldığı mitingte önemli mesajlar verildi.

Cumhur ittifakı son mitingini Ayrancılar'da gerçekleştirdi. Soğuk havaya aldırış etmeyen binlerce vatandaş, Ayrancılar Kapalı Pazar yerini hınca hınç doldurdu. Yoğun sevgi gösterileri arasında sahneye ilk çıkan Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez oldu. Torbalı halkına Ayrancılar'dan seslenen Başkan Görmez, "Yaklaşık iki aydır sürdürdüğümüz seçim kampanyamızda bizleri hiç yalnız bırakmadınız. Yağmur demeden, çamur demeden, soğuk demeden, sıcak demeden kapı kapı dolaşıp destek istediniz. Başta siyasi parti teşkilatlarımız, ilçe başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımız, gönüllü çalışan partililerimiz olmak üzere gittiğimiz her yerde bizleri büyük bir coşkuyla karşılayan tüm Torbalı halkına teşekkür ediyorum. Seçime sadece 1 gün kaldı, 1 gün daha kıyıda köşede unuttuğumuz, ihmal ettiğimiz kim varsa kapısına gidip destek isteyeceğiz. Allah'ın izniyle Pazar günü de oylarımızı kullanıp, sandıklarımıza sahip çıkacağız. Rakiplerimiz Mart'ın sonu bahar diyorlar, emin olun onlar lafta söylüyor ama biz gönülden Mart'ın sonu bahar diyoruz. İnşallah Cumhur İttifakı'nın zaferi ile hem Torbalı'da, hem İzmir'de hem de tüm Türkiye'de bize her mevsim bahar olacak" dedi.

Yaptığı ve yapacağı hizmetleri anlattı

5 yıldır Torbalı'da gönül belediyeciliği yaptığını belirten Başkan Görmez, "2014'te göreve geldiğimizden beri gönül belediyeciliği yapıyoruz. Yerel ve genel iktidar el ele verdik Torbalı'ya tam 307 adet proje kazandırdık. Yeşilköy'den Subaşı'ya kadar nereye giderseniz gidin eserlerimizi, hizmetlerimizi göreceksiniz. Önümüzdeki dönemin projelerini de hazırladık, kitapçık olarak tüm Torbalı'ya dağıttık. Peki bizden önce Torbalı'yı 10 yıl yönetenler ne yaptı? Hiçbir şey yapmadılar, bugün de vatandaşa gidip oy isteyecek yüzleri yok, seçim kampanyalarına bakın bir tane köye, bir tane mahalleye başları dik gidebilmişler mi? Gittikleri yerlerde de dürüst olacağız, ayrımcılık yapmayacağız diye sözler veriyorlar, demek ki 10 yıl boyunca dürüst olmadıklarını, ayrımcılık yaptıklarını onlar da kabul ediyor. Peki önümüzdeki dönem için bir tane proje açıklayabildiler mi? Bir tane küçük 4 sayfalık broşür hazırlamışlar, onun da 3 sayfasına fotoğraf koymuşlar, bir sayfasında da insana değer vereceğiz deyip özeleştiri yapmışlar. Tüm Torbalı halkı biliyor ki, burada insana değer veren biri varsa o da siz değil, bizleriz. Siz insanlara değer verseydiniz kapınızı Torbalı halkına kapatıp, makam odanıza kamera koymazdınız" dedi.

"Büyükşehir, Sadık İleri'ye döktüğü asfaltın parasını bizden aldı"

Göreve geldiklerinde belediyenin 43 Trilyon borcunun olduğunu belirten Başkan Görmez, "Bu borcun 2 buçuk Trilyon'u Büyükşehir Belediyesi'ne aitti. Bizden önce Sadık İleri Bulvarı'na asfalt yapmışlar, gelip parasını istediler. Göreve yeni gelmiştik, belediyenin kasasında bir kuruş yoktu ödeyemedik, icraya verip haciz yoluyla faizi ile birlikte aldılar. Bir gün olsun enkaz edebiyatı yapmadık, şikayet etmedik. 5 yıl boyunca borç edebiyatı yapıp Torbalı'yı hizmetsiz bırakmak bize yakışmaz dedik, borçlarımızı ödedik, ilçemize hastaneler, parklar, okullar, meydanlar kazandırdık. Ayrancılar'ın önünü açacak altyapı ve üst yapı eserler kazandırdık. Torbalı'yı cazibe merkezi haline getirdik, İzmir'in parlayan yıldızı yaptık. Önümüzdeki dönem Torbalı'ya 100 yeni fabrika getiriyoruz, üniversite getiriyoruz, 5 bin TOKİ konutu getiriyoruz. Hangi partiye mensup olursa olsun tüm Torbalı halkının desteğine talibiz. Torbalı'mıza bir dönem daha hep beraber, el ele, gönül gönüle hizmet edelim" dedi.

"Çantacılar hesabını verecek"

AK Parti MKYK üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Ayrancılar'ın tapu sorununu çözdüklerini ancak FETÖ'cülerin ve çantacıların buna engel olduğunu hatırlatarak, "Ayrancılar'a operasyon yapan FETÖ'cüler şimdi hesap veriyor. Yaptıklarını tek tek itiraf ediyorlar. Onlarla birlikte Ayrancılar'ın hakkını yiyen çantacılar da belli oldu, onlar da hesabını verecekler" dedi. Eski belediye başkanı İsmail Uygur'un 10 yıl boyunca Ayrancılar'a gelmediğini belirten Kaya, "Şimdi seçim var diye Ayrancılar'a gelip sizlerden oy istiyor. 10 yıl boyunca makam odasından çıkmayan İsmail Uygur'un size sevdası Pazar'a kadar ama Adnan Yaşar Görmez ile bu kardeşinizin size sevdası mezara kadar. Torbalı'ya 5 yılda 500 Trilyon hizmet kazandırdık. Önümüzdeki dönem Adnan Yaşar Görmez'le bu rakamı 1 Katrilyon'a çıkaracağız. Ayrancılar'a hastane kazandırıyoruz, ihaleye çıkıyor. Polis karakolu kazandırıyoruz, doğalgaz yatırımlarımız son sürat devam ediyor. Buradan CHP'ye gönül vermiş ve yeni taşınmış vatandaşlarımıza sesleniyorum, bu CHP sizin bildiğiniz CHP değil, bu CHP'nin Torbalı'ya, Ayrancılar'a verecekleri bir hizmet yok. Torbalı'nın geleceği için, çocuklarımızın geleceği için Adnan Yaşar Görmez'le devam diyelim. Adnan başkana sahip çıkmak Torbalı'ya, Ayrancılar'a sahip çıkmaktır" diye konuştu.

"Laiklik dediler, yaşam tarzı dediler İzmir'i hizmetsiz bıraktılar"

Bizi ayrıştırmalarına izin vermeyeceğiz diyen AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, "Bugün burada doğulusu da var, batılısı da, güneylisi de var, kuzeylisi de. Biz Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Boşnak, Alevi, Sünni hepimizi tek vücuduz. Bizi bunlarla ayrıştıramazlar. Bizi ortak değerlerimiz olan Cumhuriyet'le, Atatürk'le ayrıştıramazlar. Yıllardır yaşam tarzı deyip, laiklik deyip İzmir'i hizmetsiz bıraktılar, İzmir'i 20 yıl geriye götürdüler. Ceketimizi koysak seçimi alırız dediler. Ama bu seçim İzmir halkı ceketlerini ellerine verip onları gönderecek. Torbalı bunu 2014'te yaptı, Pazar günü Torbalı gibi tüm İzmir bunlara gereken cevabı verecektir" dedi.

Kaynak: İHA