Ayrıldıkları iddia edildi! Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu: İnsanın kaybına saygınız olsun

Şeyma Subaşı önce hamile olduğunu kabul ederek düğünü ertelediklerini belirten bir açıklama yapmış ardından üzücü haberi vererek bebeğini kaybettiğini söylemişti.

HAMİLELİĞİNİ BÖYLE DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı, İngilizce bir metin yayınlayarak; "Bütün dünyadaki arkadaşlarım ve ailem. Son zamanlarda hamile olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim. Dürüst olmak gerekirse evlenmek için acele etmemizin nedeni de buydu. Acele etmek için bir sebep olmadığına karar verdik. Birbirimize sevgi ve saygı duyuyoruz, şimdilik kutlamaları erteleyip hamileliğin keyfini çıkarmaya odaklanmaya karar verdik. Bütün iyi dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkürler. Gelecek için heyecanlıyım" ifadelerini kullanmıştı.

"STRES BEBEĞİMİ KAYBETMEME NEDEN OLDU"

Hamile olduğu açıklamasından sadece bir gün sonra Subaşı, bebeğini kaybettiğini, “Önceki paylaşımımda yüksek stresten dolayı düğünü ertelediğimizi söylemiştim. Maalesef bu stres bebeğimi kaybetmeme neden oldu. Çok üzgünüm. Destekleriniz için teşekkür ederim. Yas tutmam ve yaşadığım duygularla başa çıkabilmem için zamana ihtiyacım var" açıklamasıyla duyurmuştu.

TEK BAŞINA TATİL

Yanında Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi olmadan İbiza tatiline çıkan Subaşı'nın parmağında evlilik teklifi aldığı tektaş yüzüğünün de olmaması dikkat çemiş ve ayrıldıkları iddiaları gündeme gelmişti.

Bu haberlerin ardından açıklama yapan Şeyma Subaşı, iddialara ateş püskürdü.

"KONUŞMAK ZORUNDA DEĞİLİM"

Çıkan haberlere çok sinirlenen Subaşı, "Beni biraz bırakın. İnsanın kaybına saygınız olsun. Bir şeye cevap vermek de konuşmak da zorunda değilim. İstersem eğer Instagram'dan kendim paylaşım yaparım ya da size söylerim. Lütfen, biraz saygı. Türk basınında hakkımda çıkan haberlerle ilgilenmiyorum. O yüzden de her açıklamamı İngilizce yazıyorum." diye açıklamada bulundu.