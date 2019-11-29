Ayrılığa dayanamayan Yasemin Sakallıoğlu nişanlısıyla barıştı

Reklam ve dizi gibi çeşitli projelerde rol alan Yasemin Sakallıoğlu nişanlısı Burak Yırtar'la barıştı. Sakallıoğlu duygusal paylaşımda bulundu

BİRLİKTE OLDUKLARI VİDEOYU SİLMİŞTİ

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında yer alan 2. Sayfa programında, Geçtiğimiz Nisan ayında nişanlanan Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti. İlk filmi Zengo için gün sayan ve vaktinin büyük bir kısmını filmi için çalışarak geçiren Sakallığlu'nun sevgilisiyle arası açılmış, ayrılık kararı alan Sakallıoğlu, Yırtar ile YouTube kanalı üzerinden yayınladığı videosunu silmişti.

"SEVİNDİREN PAYLAŞIM"

Haberlere bir süre sessiz kalan ve açıklama yapmayan ünlü fenomen, dün akşam 3 milyonu aşkın takipçisine büyük bir sürpriz yaptı. Sakallıoğlu,ayrıldığı söylenen nişanlısı ile fotoğrafını paylaşarak altına duygusal bir not düştü.