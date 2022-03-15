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  3. Ayrılığı beklemişler! Kerem Bürsin eski aşkı Yağmur Tanrısevsin'e geri mi döndü? Atasay Kamer'le yakınlaşan Hande Erçel kahrolacak! 

Ayrılığı beklemişler! Kerem Bürsin eski aşkı Yağmur Tanrısevsin'e geri mi döndü? Atasay Kamer'le yakınlaşan Hande Erçel kahrolacak! 

Bir süredir birlikte olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in ayrılıkları magazin gündemine damga vururken Erçel'in Atasay Kamer'le yakınlaştığı iddia edilmişti. Bu haberlerin ardından bir hamle de Kerem Bürsin'den geldi. Eski aşkı Yağmur Tanrısevsin'e geri döndüğü öne sürüldü.

Ayrılığı beklemişler! Kerem Bürsin eski aşkı Yağmur Tanrısevsin'e geri mi döndü? Atasay Kamer'le yakınlaşan Hande Erçel kahrolacak!  1111

FOX TV'de ekrana gelen ve final yapan Sen Çal Kapımı dizisinde aşkları başlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti dizinin bitiminden bir süre sonra ilişkilerini sonlandırma kararı almıştı.