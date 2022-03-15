Ayrılığı beklemişler! Kerem Bürsin eski aşkı Yağmur Tanrısevsin'e geri mi döndü? Atasay Kamer'le yakınlaşan Hande Erçel kahrolacak!
Ayrılığı beklemişler! Kerem Bürsin eski aşkı Yağmur Tanrısevsin'e geri mi döndü? Atasay Kamer'le yakınlaşan Hande Erçel kahrolacak!
Bir süredir birlikte olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in ayrılıkları magazin gündemine damga vururken Erçel'in Atasay Kamer'le yakınlaştığı iddia edilmişti. Bu haberlerin ardından bir hamle de Kerem Bürsin'den geldi. Eski aşkı Yağmur Tanrısevsin'e geri döndüğü öne sürüldü.