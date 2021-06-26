Ayrılığın ardından tatile çıktı! Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'a sürpriz doğum günü!

TRT 1'de ekrana gelen Masumlar Apartmanı dizisinin sezona ara vermesinin ardından Gülben ve Safiye'yi canlandıran Merve Dizdar ve Ezgi Mola birlikte tatile çıktı.

Geçtiğimiz günlerde meslektaşı Gürhan Altundaşar ile boşanan Dizdar, zor günlerini arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirerek atlatmaya çalışıyor.

DİZİDEKİ KARDEŞLER BİR ARADA

35. yaşına giren Dizdar'a arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı. Kutlamaya dizide kardeşi Han'ı canlandıran Birkan Sokullu da sevgilisiyle katıldı.

Ezgi Mola, Dizdar'la çektiği bir selfie'yi paylaşarak, "Merve iyi ki doğdun! Yeteneğinle, o güzel kalbinle, güzelliğinle bizi hep büyülemeye devam et bir tanem benim" notunu düştü.