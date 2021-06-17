Ayrılık haberiyle gündeme bomba gibi düştüler! Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar tek celsede boşanmış!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan Merve Dizdar ile ile Çok Güzel Hareketler 2 kadrosundan geçtiğimiz günlerde ayrılan başarılı oyuncu Gürhan Altundaşar ihanet ve ayrılık iddialarıyla gündeme geldi.

Bu iddiaların ardından Merve Dizdar sosyal medya hesabından açıklama yaparak Gürhan Altundaşar ile karşılıklı konuşarak ve anlaşarak ayrıldıklarını belirtti.

İHANETİ YALANLADI

Dizdar paylaşımında, "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunun dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler. Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti. Rica ediyorum" sözlerini kullandı.

Bunun üzerine takipçileri tarafından ünlü çiftin ne zaman boşanacaklarını merak konusu oldu.

BİR HAFTA ÖNCE BOŞANDILAR

Snob magazinin haberine göre ünlü çift, geçtiğimiz hafta tek celsede boşandı ve birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmadı.