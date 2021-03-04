Ayrılık resmen duyuruldu! Çaykur Rizespor'da Sumudica ile yollar ayrıldı

Çaykur Rizespor'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada,Marius Ninel Şumudica ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Çaykur Rizespor kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede," Teknik direktör Marius Ninel Şumudica ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir." denildi.

Öte yandan yapılan açıklamada Şumudica'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür edildi, kariyerinde başarılar dilendi.

SUMUDİCA'NIN PERFORMANSI

Sumudica'nın Çaykur Rizespor'u oynadığı 7 maçta 4 kez sahadan puansız ayrıldı, 3 maçta ise rakipleriyle berabere kaldı.