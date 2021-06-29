Ayrılıkları herkesi üzmüştü! Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar'ın boşanma nedeni belli oldu!

Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine hayat veren oyuncu Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile 2018 senesinde hayatını birleştirmişti. Kısa süre önce ilişkilerini sonlandıran çift sevenlerini bir hayli üzmüştü.

AYRILIK NEDENİ MERAK EDİLİYORDU

Birbirine oldukça yakıştırılan, ünlüler dünyasının gözde çifti Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar'ın ayrılıkları magazin gündemine bomba gibi oturmuştu. Çiftin tek celsede boşanmasına neden olacak olayı sevenleri merak ediyordu.

Ayrılık açıklaması yapan Merve Dizdar, "Ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler." açıklamasında bulunarak karşılıklı anlaşarak ve konuşarak bu kararı aldıklarını belirtmişti.

İLİŞKİ BEBEK YÜZÜNDEN BİTTİ

Magazin gündemini etkileyen bu ayrılık haberinin asıl nedeninin bebek olduğu ortaya çıktı. Tiyatrocu 37 yaşındaki Gürhan Altundaşar'ın çocuk istediği fakat 35 yaşındaki Merve Dizdar'ın istemediği yönünde olması yüzünden evlilikleri bittiği iddia edildi.

Çift henüz bu konu hakkında bir açıklama yapmadı...

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