Ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Sevilen iki isim daha Çok Güzel Hareketler 2'ye veda etti!

Kanal D ekranlarında yayınlanan, Yılmaz Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğini ve eğitmenliğini üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2'de üst üste ayrılıklar yaşanıyor. Son olarak programa Gözde Şencan ve Yiğit Taşdemir veda ederken her iki isim de ayrılıklarını sosyal medya hesaplarından açıkladı.

"AYRILIKLAR DA SEVDAYA DAHİL"

Ayrıldığını Instagram hesabından duyuran oyuncu Yiğit Taşdemir, sahnedeyken çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, "Çünkü ayrılık da sevdaya dahil çünkü ayrılanlar hala sevgili…" ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN YOLUN SONU"

Gözde Şencan ise ekiple çekildiği fotoğrafı paylaşarak, "Canım ekibim. Canım arkadaşlarım. Benim için de yolun sonu. Her şey için öncelikle Yılmaz hocama sonra tüm arkadaşlarıma ekibe herkese çok teşekkür ederim. Çok şey öğrendim. Yeni sezonda kalbim sizinle" notunu ekledi.

Öte yandan haziran ayında sezon finali yapan programda ilk ayrılık haberi Gürhan Altundaşar ile Cihan Talay'dan gelmişti. Ardından Begüm Çağla Taşkın, Birsel Kılınçcı, Arzu Susantez, Sema Özkan, Didem Ruhi, Eda Nur Hancı da sosyal medya üzerinden ayrılık kararlarını hayranlarına duyurmuştu.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kimler ayrıldı? Neden ayrıldılar? ÇGHB 2'den ayrılanlar kim?