"Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar" diyen tecavüzcü koca eşini nerdeyse öldürüyordu!

Keçiören ilçesinde geçtiğimiz sene Eylül ayında meydana gelen elim olayda, iddia edildiğine göre Sevginur Aktaş isimli genç kadın daha 18 günlük eşi tarafından tecavüze uğradı. Ardından kocası silah ile talihsiz kadının başına ateş etti. Koca Müslüm Aktaş’ın (27) tutuklu yargılanması devam ediliyor. Tanık koltuğunda oturan Sevginur’un kız kardeşi E.A., nişanlılık dönemlerinde ablası ve eniştesi ile dışarı çıktıklarında şahsın ablasına ”sen evli bir kadınsın dışarı çıkamazsın” diye bir söylemde bulunduğunu, ablasının kıskançlıktan bunalıp senden ayrılacağım demesi üzerine de “ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar” diyerek tehdit ettiğini söyledi.



75 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde anestezi teknikeri olarak çalışan Sevginur Aktaş, geçen sene 13 Eylül tarihinde evde silahla başından vurulmuş şekilde bulundu. Aktaş ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Karısının intihar ettiğini söyleyen polis memuru Müslüm Aktaş tutuklandı. Yoğun bakımdan çıkmasının ardından polise ifade veren Sevginur Aktaş intihar etmediğini eşinin kendisini vurduğunu belirtti. Beyninde oluşan hasar nedeniyle yürüyemeyen ve görme sıkıntısı yaşayan Sevginur Aktaş tedavisinin ardından tekerlekli sandalye ile taburcu edildi. Koca Aktaş’ın, 'eşe karşı öldürmeye teşebbüs', 'kişi hürriyetinden yoksun kılma', 'eşe karşı nitelikli cinsel saldırı', 'eşe karşı kasten yaralama' suçlarından 75 yıla kadar hapsi istenen davada yargılama devam ediyor. Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Aktaş Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır durumdaydılar.



TARTIŞMALARIN SEBEBİ KISKANÇLIK

Sevginur Aktaş'ın kız kardeşi E.A. mahkemede tanık olarak yer alıyor. Sanık Müslüm Aktaş'ın sürekli ablasını kıskandığı için kavga ettikleri söyleyen E.A. nişanlılık dönemlerinde ablasının yanında kaldığını, sanığın ablasını sürekli ayarak kontrol çabasında olduğunu, ablasının bunalıp telefonunu kapattığında ise kendisini arayıp ablasını sorduğunu, uyuyor dediğinde inanmadığında ise fotoğrafını çekip atmasını istediğini söyledi. Tartışmalarının asıl sebebinin kıskançlık olduğunu söyleyen E.A., “Nişanlılık döneminde dini nikahı ve resmi nikahlı olarak evliydiler. Nişanlılık döneminde beraber kaldığımız bir gün, şarj aleti almak için dışarı çıktığımızda, Müslüm 'sen evli bir kadınsın dışarı çıkamazsın' dedi. Ablam kıskançlığından bunalıp 'senden ayrılacağım' dediğinde ise 'ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar” dediğini ve sürekli ablasının sosyal medya hesaplarını kontrol ettiğini söyledi.



POLİS KOMŞU OLAYI ANLATTI

Sevginur ve Müslüm Aktaş'ın beraber yaşadığı apartmandaki komşuları trafik polisi E.A. olay gecesi hakkında bilgiler paylaştı. Evde televizyon izlerken tartışma sesleri duyduğunu ve başka bir komşu ile Müslüm Aktaş'ın kapısını çaldıklarını belirtti. Kapıyı Müslüm’ün açtığını söyleyen E.A. olayın devamını şöyle aktarıyor; “Ne oldu devrem ben de polisim dedim. 'Karım intihar etti' dedi. Ben 'nerede' diye sorunca 'yatak odasında' dedi. İçeri girince Sevginur hırıltılı şekilde nefes almaya çalışıyordu. Kurşunun Sevginur'un sağ yanak altından girip sol şakağından çıktığını gördüm. Hemen 'ağzındaki kanı boşaltın' dedim ve 112'yi aramaya çalıştım. Ulaşamayınca kendi bölge trafik ekibime haber verdim. Trafik polisi olduğum için adli olaylarla karşılaştım. Sevginur'un, yatakta yatış pozisyonuna göre silahı sol eliyle karın boşluğu arasına sıkıştırıldığını gördüm. Benim bildiğim intihar vakalarında ölenin silahı elinde olmaz yere düşmüş olması lazım. Bu durumdan dolayı şüphelendim.” Tanıkların dinlenmesinden sonra duruşma ertelendi.