Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürüp cesedini rehin aldı, yakınlarına ateş açtı!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen olayda, kendisinden ayrılmak isteyen ve bu nedenle eşyalarını almaya gelen sevgilisi Hacer Ç.'yi öldüren Halim E., genç kadının cesedini rehin alarak etrafa dehşet saçtı. Polis ekiplerinin ikna çabaları sonucunda bir buçuk saatin ardından teslim olan Halim E. gözaltına alındı.

EŞYALARINI ALMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Gölcük Şehitler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki toplu konutlarda, akşam saatlerinde yaşanan olayda, evli ve eşinden ayrılmak üzere olduğu iddia edilen Halim E.'nin kendisi gibi evli ve ayrılmak üzere olan sevgilisi Hacer Ç., 4 yıldır dost hayatı yaşıyordu. Aralarında yaşanan anlaşmazlık üzerine ayrılmak isteyen Hacer Ç., Sakarya'daki ablası ve bazı yakınlarıyla birlikte Gölcük'teki eve giderek eşyalarını almak istedi. Eşyalar kamyona yüklenirken Halim E.'nin Hacer Ç.'yi yalnız yakalaması üzerine ikilinin arasında tartışma çıktı. Akabinde elindeki silahla genç kaadına 4 - 5 el ateş eden Halim E., Hacer Ç.'nin ölümü ardından eşyaları taşıyan yakınlaırna da ateş etti.

CESETLE BİRLİKTE KENDİSİNİ EVE KİLİTLEDİ

Yakınlarının binadan kaçması üzerine Halim Ç., cesetle birlikte kendisini eve kilitledi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bir buçuk saatlik ikna çalışmaları sonucunda Halim E.'nin teslim olmasını sağladı. Gözaltına alınan adam binadan çıkarılırken Hacer Ç.'nin 'kurtaramadım' feryadı yürekleri dağladı.

MERDİVEN BOŞLUĞUNDAN BİZE DE SIKTI

Yakınının yardım ricası üzerine eşya taşımaya geldiklerini ve son anda ölümden kurtulduklarını anlatan Uğur D., “Dost hayatı yaşıyorlardı. Ayrılırken, eşyalarını alırken biz aşağıdayken vurmuş. Biz koşarak merdivenlerden yukarı çıktık ne oluyor diye. ‘Gelin gelin’ dedi. Bize de sıktı merdiven boşluğundan. Bir kaçtık aşağıya, bir daha da yukarı çıkamadık” ifadelerini kullandı.