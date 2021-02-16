Birçok ile operasyon düzenledi, 52 kişi göz altına alındıKafe ve restoranlara süre sınırı: 45 dakika şartıyla açılıyor!Kırıkkale'de okullar tatil mi son dakika? Kırıkkale'de bugün okullar tatil mi 16 Şubat 2021?İDO ve BUDO seferlerine fırtına engeli: 16 Şubat Salı iptal olan seferlerYasak Elma 98. bölüm full izle| Yasak Elma son bölüm full izle YoutubeMaraşlı 6. bölüm full izle |Maraşlı son bölüm full izle YoutubeNiğde'de bugün okullar tatil mi, kar tatili var mı 16 Şubat? Niğde'de okullar tatil mi son dakika?Çukur 116. full izle | Çukur son bölüm full izle YoutubeKemal Ünsal kimdir? Tutuklandı mı?Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 16 Şubat 2021
İstanbul0 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürüp cesedini rehin aldı, yakınlarına ateş açtı!

Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürüp cesedini rehin aldı, yakınlarına ateş açtı!

Kocaeli'de kendisinden ayrılmak isteyen ve bu nedenle kalan eşyaşlarını almaya gelen kız arkadaşını tabancayla öldüren Halim E., genç kadının cesedini rehin aldı. Etrafa rastagele ateş açan adamı polis ekipleri, bir buçuk saatlik konuşmanın ardından teslim olmaya ikna etti.

Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürüp cesedini rehin aldı, yakınlarına ateş açtı!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen olayda, kendisinden ayrılmak isteyen ve bu nedenle eşyalarını almaya gelen sevgilisi Hacer Ç.'yi öldüren Halim E., genç kadının cesedini rehin alarak etrafa dehşet saçtı. Polis ekiplerinin ikna çabaları sonucunda bir buçuk saatin ardından teslim olan Halim E. gözaltına alındı. 

Ayrıldığı sevgilisini öldürüp cesedini rehin aldı, yakınlarına ve polise ateş açtı!

EŞYALARINI ALMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Gölcük Şehitler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki toplu konutlarda, akşam saatlerinde yaşanan olayda, evli ve eşinden ayrılmak üzere olduğu iddia edilen Halim E.'nin kendisi gibi evli ve ayrılmak üzere olan sevgilisi Hacer Ç., 4 yıldır dost hayatı yaşıyordu. Aralarında yaşanan anlaşmazlık üzerine ayrılmak isteyen Hacer Ç., Sakarya'daki ablası ve bazı yakınlarıyla birlikte Gölcük'teki eve giderek eşyalarını almak istedi. Eşyalar kamyona yüklenirken Halim E.'nin Hacer Ç.'yi yalnız yakalaması üzerine ikilinin arasında tartışma çıktı. Akabinde elindeki silahla genç kaadına 4 - 5 el ateş eden Halim E., Hacer Ç.'nin ölümü ardından eşyaları taşıyan yakınlaırna da ateş etti.

Ayrıldığı sevgilisini öldürüp cesedini rehin aldı, yakınlarına ve polise ateş açtı!

CESETLE BİRLİKTE KENDİSİNİ EVE KİLİTLEDİ

Yakınlarının binadan kaçması üzerine Halim Ç., cesetle birlikte kendisini eve kilitledi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bir buçuk saatlik ikna çalışmaları sonucunda Halim E.'nin teslim olmasını sağladı. Gözaltına alınan adam binadan çıkarılırken Hacer Ç.'nin 'kurtaramadım' feryadı yürekleri dağladı. 

Ayrıldığı sevgilisini öldürüp cesedini rehin aldı, yakınlarına ve polise ateş açtı!

MERDİVEN BOŞLUĞUNDAN BİZE DE SIKTI

Yakınının yardım ricası üzerine eşya taşımaya geldiklerini ve son anda ölümden kurtulduklarını anlatan Uğur D., “Dost hayatı yaşıyorlardı. Ayrılırken, eşyalarını alırken biz aşağıdayken vurmuş. Biz koşarak merdivenlerden yukarı çıktık ne oluyor diye. ‘Gelin gelin’ dedi. Bize de sıktı merdiven boşluğundan. Bir kaçtık aşağıya, bir daha da yukarı çıkamadık” ifadelerini kullandı. 

Ayrıldığı sevgilisini öldürüp cesedini rehin aldı, yakınlarına ve polise ateş açtı!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT