Ayrılmak isteyen sevgilisini silahla yaralayan adam tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde, Mustafa Ölmez (46), kendisinden ayılmak isteyen sevgilisi Kübra Mina Y.'yi (26) bindikleri takside dövdükten sonra tabancayla bacağından vurdu. Yaralı genç kadın, hastanede tedaviye alınırken gözaltına alınan Ölmez ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, Konak'ın Hatay semtinde meydana geldi. Mustafa Ölmez ile sevgilisi Kübra Mina Y., bindikleri takside tartışmaya başladı. Kübra Mina Y.'nin kendisiyle evlenmemesi durumunda ayrılacağını söylediği Ölmez, genç kadını dövmeye başladı. Ölmez, bu sırada belinden çıkardığı tabancayla da genç kadını bacağından vurup, yaraladı. Taksicinin aracı durdurmasının ardından araçtan inen Ölmez, olay yerinden kaçtı.

Kübra Mina Y. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kübra Mina Y., Mustafa Ölmez'den şikayetçi oldu. Polis ekiplerin yaptığı araştırma sonucu Ölmez, kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ölmez, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: İHA