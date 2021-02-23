Ayrılmak isteyen sevgilisini sokakta tabanca ile vurarak öldüren katil tutuklandı!

Ankara’nın Keçiören ilçesinde Atapark Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda 3 çocuk annesi Birgül Y. (43) ilişki yaşadığı, evli ve 5 çocuk babası olan Hasan D. 'den (32) ayrılmak isteyince sokak ortasında tabanca ile öldürülmüştü.

ÇOK GEÇMEDEN YAKALANDI

Birgül Y.'yi öldürdükten sonra kaçmaya teşebbüs eden Hasan D. çok geçmeden Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandır. Ardından tutuklanan katil, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

BİRİ 12 DİĞERİ 27 YILLIK EVLİYDİ

Hasan D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hasan D'nin 12, Birgül Y.'nin ise 27 yıllık evli olduğu edinilen bilgiler arasında yer almakta.