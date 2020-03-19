AYRIŞTIRICI İFADELER KULLANDIĞI İDDİASIYLA KOMEDYEN KADIN HAKKINDA SORUŞTURMA
Gösterisinde Aleviler hakkında ayrıştırıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle komedyen Pınar Fidan hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Gösterisinde Aleviler hakkında ayrıştırıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle komedyen Pınar Fidan hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Başsavcılıkça olayın her yönüyle araştırıldığı ve kolluk kuvvetlerine talimat verildiği öğrenildi.
Kaynak: DHA
HABERE YORUM KAT