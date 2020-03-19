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AYRIŞTIRICI İFADELER KULLANDIĞI İDDİASIYLA KOMEDYEN KADIN HAKKINDA SORUŞTURMA 

Gösterisinde Aleviler hakkında ayrıştırıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle komedyen Pınar Fidan hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

AYRIŞTIRICI İFADELER KULLANDIĞI İDDİASIYLA KOMEDYEN KADIN HAKKINDA SORUŞTURMA 

Gösterisinde Aleviler hakkında ayrıştırıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle komedyen Pınar Fidan hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Başsavcılıkça olayın her yönüyle araştırıldığı ve kolluk kuvvetlerine talimat verildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA




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