Ayrthon Quintana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayrthon Quintana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayrthon Quintana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayrthon Quintana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayrthon Quintana 14 Mart 2001 tarihinde Pomalca şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Ayrthon Carlos Edú Quintana Azalde şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayrthon Quintana Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Ayrthon Quintana, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cienciano futbol takımında oynamaktadır. Club Cienciano takımına 31 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Ayrthon Quintana'nin Club Cienciano ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ayrthon Quintana Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ayrthonq12/

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http://www.facebook.com/ayrthon.quintana

Ayrthon Quintana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayrthon Quintana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Ayrthon Quintana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayrthon Quintana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Carlos Stein

31 Mart 2021 yılında Cienciano

Ayrthon Quintana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayrthon Quintana şuan Club Cienciano takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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