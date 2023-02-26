Ayrton Cisneros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayrton Cisneros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayrton Cisneros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayrton Cisneros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayrton Cisneros 1 Mayıs 1997 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Ayrton Alexander Cisneros Montenegro şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayrton Cisneros Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Delfín SC futbol takımında oynamaktadır. Delfín SC takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ayrton Cisneros'nin Delfín SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ayrton Cisneros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayrton Cisneros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ayrton Cisneros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayrton Cisneros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Mayıs 2017 yılında Barcelona SC B

16 Mayıs 2017 yılında Toreros FC

31 Aralık 2017 yılında Barcelona SC B

1 Mayıs 2018 yılında Toreros FC

31 Aralık 2018 yılında Barcelona SC B

23 Nisan 2019 yılında Toreros FC

31 Aralık 2019 yılında Barcelona SC B

14 Ocak 2020 yılında LDU Portoviejo

31 Aralık 2020 yılında Barcelona SC B

13 Ocak 2021 yılında CD Olmedo

31 Aralık 2021 yılında Barcelona SC B

7 Ocak 2022 yılında AD 9 de Octubre

6 Temmuz 2022 yılında Delfín SC

Ayrton Cisneros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayrton Cisneros şuan Delfín SC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Club Necaxa (-9/2014)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.