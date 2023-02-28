Ayrton Cougo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayrton Cougo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ayrton Cougo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ayrton Cougo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ayrton Cougo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayrton Cougo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ayrton Cougo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayrton Cougo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayrton Cougo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayrton Cougo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayrton Cougo 15 Haziran 1996 tarihinde Melo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Ayrton Cougo Rivero şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayrton Cougo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UruFutbol yapmaktadır. Ayrton Cougo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Sarmiento (Junin) futbol takımında oynamaktadır. CA Sarmiento (Junin) takımına 18 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ayrton Cougo'nin CA Sarmiento (Junin) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ayrton Cougo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayrton Cougo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Ayrton Cougo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayrton Cougo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Defensor

2 Ocak 2019 yılında Libertad

1 Ocak 2020 yılında Nacional

31 Aralık 2020 yılında Libertad

2 Şubat 2022 yılında Avaí FC

6 Temmuz 2022 yılında Libertad

15 Temmuz 2022 yılında Liverpool FC

31 Aralık 2022 yılında Libertad

18 Şubat 2023 yılında Sarmiento Junin

Ayrton Cougo kimdir

Ayrton Cougo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayrton Cougo şuan CA Sarmiento (Junin) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Olìmpica de Melo, San Salvador de Melo (2009-2010), Boca Juniors de Melo (2010-2011), Defensor Sporting (2011-2015)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ayrton Cougo nereli

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