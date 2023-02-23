Ayrton Mboko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayrton Mboko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayrton Mboko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayrton Mboko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayrton Mboko 23 Ekim 1997 tarihinde Liège şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belçika,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Ayrton Junior Mboko-Sambeya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayrton Mboko Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agents Team S.R.L yapmaktadır. Ayrton Mboko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Botosani futbol takımında oynamaktadır. FC Botosani takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ayrton Mboko'nin FC Botosani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ayrton Mboko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayrton Mboko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayrton Mboko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayrton Mboko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Standard U17

1 Temmuz 2014 yılında Standard U19

1 Temmuz 2015 yılında Standard U21

1 Temmuz 2017 yılında Union SG

31 Ağustos 2018 yılında KFCO Beerschot

21 Şubat 2022 yılında Ac. Clinceni

1 Temmuz 2022 yılında FCV Farul

8 Ocak 2023 yılında FC Botosani

Ayrton Mboko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayrton Mboko şuan FC Botosani takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ayrton Mboko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

RUS Gold Star Liège (2007-2009), Standard de Liège (2009-2015)

Belçika U17 takımında 2 numaralı formasıyla 21 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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