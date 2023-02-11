Ayrton Portillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayrton Portillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayrton Portillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayrton Portillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayrton Portillo 18 Ağu 2000 tarihinde Esperanza şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ayrton Nicolás Portillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayrton Portillo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JLDA yapmaktadır. Ayrton Portillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Rafaela futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Rafaela takımına 26 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Ayrton Portillo'nin Atlético de Rafaela ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ayrton Portillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ayrton Portillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayrton Portillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayrton Portillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ekim 2020 yılında Rafaela

Ayrton Portillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayrton Portillo şuan Atlético de Rafaela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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