Ayrton Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayrton Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ayrton Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ayrton Sanchez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ayrton Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayrton Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ayrton Sanchez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayrton Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayrton Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayrton Sanchez 6 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayrton Sanchez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ayrton Sanchez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brown de Adrogué futbol takımında oynamaktadır. Brown de Adrogué takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ayrton Sanchez'nin Brown de Adrogué ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ayrton Sanchezboyu ve yaşı kaç

Ayrton Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ayrton Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Ayrton Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayrton Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2021 yılında Central

31 Aralık 2021 yılında Boca Juniors II

13 Ocak 2022 yılında Brown Adrogué

Ayrton Sanchez kimdir

Ayrton Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayrton Sanchez şuan Brown de Adrogué takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Boca Juniors

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Ayrton Sanchez nereli

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