Aysar ne demek, TDK'ya göre Aysar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aysar ne demek? Aysar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aysar kelimesi. Peki aysar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aysar nedir, aysar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AYSAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aysar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre aysar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ayın etkisiyle huyunun değiştiği sanılan (kimse)

- Değişken huylu, kararsız (kimse)

