Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül ile nişanlısı Tufan Doğan arasında çıkan gerginliğin ardından Ayşe Akın'ın hayatı merak konusu oldu. Ayşe Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? soruların yanıtını merak edenler haberimizden bulabilir...

AYŞE AKIN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

3 Nisan 1993 tarihinde Afyonkarahisar ili Emirdağ İlçesi, Adayazı Beldesi nüfusuna kayıtlı bir Türk ailenin kızı olarak Belçika‘da doğan Ayşe Akın, asıl adı Ayşe Özdemir’dir. Aslen Afyonkarahisarlı olan Ayşe Akın 2010 yılında Belçika‘da bir güzellik yarışmasına katılmış ve Brüksel Güzeli olmuştur. 4 dil bilen Ayşe, Yurt dışında adını söylemekte zorlandıkları için adını “Ayshe” olarak kullanmaktadır.

Ailesinin kendisini ajansa kaydetmesiyle küçük yaşlarda fotomodellik yapmaya başladı. Belçika’da 12 yaşındayken bir kulüpte altı ay futbol oynayan Akın, Türkiye’ye gelmeden önce İşletme-ekonomi okuyordu ama Türkiye’den oyunculuk teklifi alınca her şeyi bıraktı ve geldi. Craft Atölyesi’nde oyunculuk ve diksiyon eğitimi aldı.

Muhteşem Yüzyıl dizisinin seçmelerine girdi, altı ay sonra İtalyan bir prenses karakteri için çağrıldı. 2013 yılında “Muhteşem Yüzyıl” dizisinin 4. Sezonunda dizisinin 87.bölümünde Cenevizli Gabriela karakterini canlandırdı.

2013 yılında ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile 2 aylık bir ilişki yaşadı.

Bir arkadaşı ile bir ses yarışmasına izleyici olarak gittiğinde oturduğu yerden şarkıyı söylediğinde de DMC’nin patronu Samsun Demir‘in ilgisini çekerek proje teklifi alan Akın, Ajda Pekkan‘dan dinlediğimiz ‘Kim Ne Derse Desin‘ isimli şarkıda Cem Belevi ile düet yaptı. DMC müzikten çıkan İlk single’ı olmasına rağmen klip üç ayda yaklaşık 15 milyon kez tıklandı. Şarkıyı Fransızca versiyonuyla da seslendiren Akın, artık sektörde Ayshe adıyla anılacak.

18 yaşındayken Futbolcu Önder Turacı ile kısa bir evlilik yaptı. 30 Mart 2011 tarihinde Kayseri‘de yıldırım nikâhıyla evlendi. Düğünü ise 11 Haziran 2011 tarihinde Belçika‘da olacaktı. Ama düğünü iki hafta öncesinden iptal ettiler. Ardından da 2012 yılında boşandılar.

2014 yılında “Güllerin Savaşı” adlı dizide Canan Ergüder, Damla Sönmez, Barış Kılıç, Yiğit Kirazcı, Sercan Badur, Atilla Şendil, Turgay Tanülkü ile birlikte oynadı.

Şimdilerde ise Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Akın, Tufan Doğan ile nişanlandı.

HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Ayşe Akın Filmleri ve Dizileri :

2021 - Sen Çal Kapımı

2018 - İnsanlık Suçu (Neslihan) (TV Dizisi)

2015 - Kervan 1915 (Suzan) (Sinema Filmi)

2014 - Güllerin Savaşı (Duygu) (TV Dizisi)

2013 - Muhteşem Yüzyıl 4. Sezon (Cenevizli Gabriela) (TV Dizisi)

Ayşe Akın Albümleri :

2016 - Ben Bile Şok (Catwork Remix) - (Single)

2015 - Kim Ne Derse Desin (single)