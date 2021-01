Ayşe Ayşin Işıkgece kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

9 Ocak 2021 Cumartesi Tarihli ve 31359 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Atama kararlarının yer aldığı gazetede Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu görevden alınarak yerine Ayşe Ayşin Işıkgece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bu göreve atandı. Detaylar haberimizde...

AYŞE AYŞİN IŞIKGECE KİMDİR? KAÇ YAİINDA? NERELİ?

Ayşe Ayşin Işıkgece,1968 yılında Ankara’da dünyaya geldi. 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünden mezun oldu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesinde MBA (Master Business Administration) tamamladı.

İş hayatına 1991-1995 yılları arasında GİMA A.Ş’de Satın Alma Asistanı olarak başladı. 1996-2016 yılları arasında Metro Cash & Carry’de Satın Alma Asistanı olarak başladığı görevini taze ürünlerden sorumlu Satın Alma Grup Müdürü olarak 2016 yılında tamamladı. 2016 – 2018 yılları arasında ise CarrefourSA’da İcra Kurulu Üyesi ve CarrefourSA Gıda Kategori Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Birçok tarımsal proje geliştiren Ayşe Ayşin Işıkgece özellikle “Coğrafi İşaretli Ürünler Projesi”ne imza atarak bu çalışma sonucunda 10’dan fazla ödülü Metro Cash & Carry'e kazandırdı. Bu proje aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından “Yerel Değerlere En Çok Sahip Çıkan Market” alanında ödüle layık görüldü.

18 Ağustos 2018'de TİGEM Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

52 yaşındaki Ayşe Ayşin Işıkgece, İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Işıkgece evli ve bir çocuk annesidir.

GELİŞTİRDİĞİ UYGULAMA VE PROJELER

"Arı Varsa Hayat Var Projesi", (CarrefourSA):

Arı üreticilerine daha verimli ve tahşişten korunmuş ürün ürettirme, müşteri açısından doğru balın adresi olma odaklı eğitimler verilmesi, küçük ve kadın üreticilerin desteklenerek anlaşmalı arıcılık sistemi sayesinde arıcılık mesleğinin gelecek kuşaklara aktarımı ve özel eğitimlerle arıcıların verimli ürün üretimine katkı sağlanması, daha fazla kazanmaları ve bu işi gelecek kuşaklara aktarmaları için üreticilerin cesaretlendirilmesi. Arı popülasyonunu koruyarak biyoçeşitliliğin korunması ve kırsal kalkınmaya katkı sağlanması.

"Tarım Kredi Kooperatifleri İle Yerli Tohum Taze Mahsul Projesi", (CarrefourSA):

Tarım Kredi Kooperatifleri ile birlikte, aracısız, doğrudan küçük üreticiden ürün alımı sayesinde küçük üreticilerin korunması ve sürdürülebilir tarımın desteklenmesi. Aracıların devre dışı bırakılması ile tüketiciye fiyat avantajı sağlanması. Küçük üreticilere verilen eğitimlerle tüketiciye sağlıklı meyve sebze ürünleri sunulması. Ayrıca üreticilere yüzde yüz sertifikalı yerel tohum kullandırılarak geçmişten özlem duyulan yerel tatların devamının sağlanması. Kırsal kalkınmanın desteklenmesi.

Bu proje her yıl yapılan ve Sabancı Holding’in tüm şirketlerinin de katıldığı “Sabancı Holding Altın Yaka” ödüllerinde birinciliğe layık görülmüştür.

"Coğrafi İşaretli Ürünler” Projesi", (Metro Cash &Carry ve CarrefourSA):

Yerel ve coğrafi işaretli ürün kavramının sektöre kazandırılması ve Türkiye çapında bu bilincin artırılması ile ilgili çalışmalar yapılması. Yerel ve coğrafi işaretli ürünlere sahip çıkarak bunların tüketici ile buluşturulması ve tanıtılması faaliyetleri. Bu ürünlerin gelecek kuşaklara aktarımı, kırsal kalkınmanın desteklenmesi, biyoçeşitliliğin korunması ve bu lezzetlerin Türk mutfağından kopmamasını için çalışmalar yürütülmesi.

Ondan fazla ödüle layık görülen söz konusu proje ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı tarafından “Yerel Değerlere En Çok Sahip Çıkan Market” alanında ödüle layık görüldü.

"Palamutlar Nerede Projesi", (Metro Cash & Carry):

Denizlerimizde varlığı azalma riski ile karşı karşıya olan palamut balığının miktarını ölçme ve değişen iklim-mevsim, kirlenen dünya gerçeklerine paralel olarak denizlerde balıkların nüfusunu artırmaya yönelik yeni regülasyonların oluşturulması, ilgili bakanlığa sunumu. Türkiye’nin etrafını çeviren sulardaki komşular ile sonuçların paylaşılması ve uluslararası regülasyonların bilinçlendirilmesine katkı sağlanması.

Söz konusu proje, İstanbul Üniversitesi ile birlikte ortaklaşa yürütülmüş bir projedir.

EĞİTİM& SERTİFİKALAR

2013 Leadership for Growth 2 Train The Trainer (Almanya Metro Cash & Carry Head Office)

2012 Leadership for Growth 1 Train The Trainer (Almanya Metro Cash & Carry Head Office)

2012 Managing Change Leading People Through Change (Almanya Metro Cash & Carry Head Office)

2012 Positive Power & Influence (Almanya Metro Cash & Carry Head Office)

2011 Crisis Management (Almanya Metro Cash & Carry Head Office)

2011 Leadership Development 2 (Almanya Metro Cash & Carry Head Office)

2011 Leadership Development 1 (Almanya Metro Cash & Carry Head Office)

2010 Apollo Project (19 ayrı Metro Cash &Carry ülkesinden sadece 19 kişinin katıldığı bir yıllık eğitim ve sonrasında hazırlanan farklılık yaratacak proje sorumluluklarının yerine getirilerek EXCOM’a sunumu. Proje pilot uygulaması Türkiye’de gerçekleşmiştir.)

2009 Development Center (Türkiye)

2009 Enlarging İntercultural Competencies (Almanya Metro Cash & Carry Head Office)

2009 Leadership Development (Türkiye)

2009 Managing Complexity (Almanya Metro Cash & Carry Head Office)

2008 International Development Center (Almanya Metro Cash & Carry Head Office)

2008 Storewars (Almanya)

2006 Effective Meeting Management. (Almanya Metro Cash & Carry Head Office)

2006 Presentation Skills (Türkiye)

2006 Project Management (Almanya Metro Cash & Carry Head Office)

2005 Building and Evolving an Attractive Assortment (Türkiye)

2001 Fresh food Academy (Paris/1.5 ay)