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Ayşe Begüm Onbaşı Türkiye'yi yine gururlandırdı! Dünya ikincisi oldu!

Türkiye’nin en başarılı aerobik cimnastikcisi Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Portekiz’in Guimaraes kentindeki Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası finalinde elde ettiği 20,350 puanla dünya ikincisi oldu.

Ayşe Begüm Onbaşı Türkiye'yi yine gururlandırdı! Dünya ikincisi oldu!

Türkiye’nin en başarılı aerobik cimnastikcisi Ayşe Begüm Onbaşı, üst üste ikinci dünya şampiyonasından madalya ile döndü. Portekiz’in Guimaraes kentinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden başarılı sporcu, dünya ikincisi olmayı başardı. Elemelerde zorlanmadan finale yükselen Ayşe Begüm Onbaşı, finalde ise topladığı 20,350 puanla gümüş madalyayı boynuna taktı.

Türkiye’ye bir büyük başarı daha kazandırdığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, “Dünyanın en iyi cimnastikçileri arasında mücadele etmek ve dünya ikinciliği elde etmek bizim için çok önemliydi. Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. Üst üste iki dünya şampiyonasında da madalya kazanmış oldum. Çok çalıştık ve emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Bu büyük başarıyı başta antrenörüm ve ekibim olmak üzere bana her zaman destek olanlara ve tabii ki ülkeme armağan ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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