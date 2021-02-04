Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı programın konukları arasında yer alan Ayşe Dinçer, izleyici tarafından araştırma konusu oldu. Peki Ayşe Dinçer kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? İşte detaylar...

AYŞE DİNÇER KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1977 yılında dünyaya gelen sanatçı Ayşe Dinçer, müzik camiasında daha çok Ankaralı Ayşe olarak tanınmaktadır. Aslen Mersin'li olan sanatçı Ankara piyasasında iş yaptığı ve artık oralı olduğunu çoğu yerde dile getirmiştir.

Mersin Gazi Lisesinde eğitim görürken, Liseler arası ses yarışmasında 1. olmuştur. Çocukluk dönemi yokluk içinde geçmiş, o dönemlerde Mersin’de düğünlerde sahne almış para kazanmış ve aile geçimine katkı sağlamıştır. En büyük hayallerinden birisi Belkıs Akkale ile tanışmaktı. 1996 senesinde ise Akkale’nin de jüri olarak yer aldığı, TRT Türk Halk Müziği yarışmasına katılmış yarışmada Akdeniz bölge 1. si ve Türkiye 2.si olarak hayalini gerçekleştirmiştir.

2002 yılında Mersin’den Ankara’ya yerleşmiş, 6 yıl Ankara’da yaşamış, Koçum Benim isimli albüm ile birlikte İstanbul serüveni başlamıştır. 2008 yılından itibaren, Türkiye dışında, Amerika, Avpura ve Avustralya gibi dünyanın bir çok ülkesinde sayısız konserlere imzasını atmıştır. 15 seneyi aşkındır sanat dünyasında profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürmektedir.

Müzik dünyasında özellikle seslendirdiği Koçum Benim isimli şarkı ile büyük beğeni kazanmıştır. Çocukları çok seven Dinçer, çocuk esirgeme kurumunda gönüllü annelik yapmaktadır. Bir zamanlar Flash TV ekranlarında Gönüllerin Ayşesi adlı programın yanı sıra Vatan TV ekranlarında da uzun süre program sunmuştur.

AYŞE DİNÇER EVLİ Mİ?

Sosyal medya hesapları üzerinden sık sık eşiyle fotoğraf paylaşmaktadır. Konser organizasyon işi ile ilgilenen iş adamı Emre Ergen ile evlidir.

AYŞE DİNÇER'İN ALBÜMLERİ

Ayşe Dinçer’in bugüne kadar çıkardığı albümler ise.

1999 Gözlerin Aydın

2008 Koçum Benim

2010 Bu Fasülye 7.5 Lira

2011 Bay Bay Canım

2012 Nakış Nakış

2013 Gönüllerin Ayşesi

2014 Aşkımız Olay Olacak

2015 Bunun Adı Aşk

2017 Oh Sana.

2018 Kekliği Düz Ovada Avlarlar

Kekliği Düz Ovada Avlarlar – Ayşe Dinçer (Official Video)