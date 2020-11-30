Ayşe Dırla kimdir? Kaç yaşında? | Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla hayatı

Kadir Şeker tarafından bir gece yarısı parkta, sevgilisinden şiddet gördüğü gerekçesiyle gündeme gelen Ayşe Dırla'nın hayatı merak konusu oldu. Olay, Kadir Şeker'in kavgayı ayırma isteğinin Dırla'nın sevgilisini kalbinden bıçaklayarak öldürmesi ile sonuçlanmıştı. Davanın seyrinde 'sevgilisini öldürdüğü' gerekçesiyle Şeker'den şikayetçi olan Ayşe Dırla kimdir? İşte cevabı...

AYŞE DIRLA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? KADİR ŞEKER'İN KURTARDIĞI AYŞE DIRLA HAYATI

Konya'da, 35 yaşındaki Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen 32 yaşındaki Özgür Duran'ı, engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve 19 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan 20 yaşındaki Kadir Şeker davasının başrolü Ayşe Dırla, davanın devamında Şeker'den şikayetçi olmuştu.

Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti arasında, birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe Dırla evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker de olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran, hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya'da olay yerindeki keşif sırasında, Kadir Şeker'in, savcıya verdiği ifadelerin detayları da ortaya çıktı. Keşif sırasında savcının "Elinde bıçağın ne işi vardı?" sorusuna, Kadir Şeker'in "Bıçağı internetten elimde tespihle oynar gibi oynamak için aldım" karşılığını verdiği tutanağa yansıdı. Bir görgü tanığı ise ifadesinde, Kadir Şeker'in yere düşen Özgür Duran'a tekme attığını, "Lanet olsun" dedikten sonra arkasını dönerek gittiğini kaydetti.

Özgür Duran tarafından darbedildiği öne sürülen Ayşe Dırla hakkında 9 Şubat günü Konya Numune Hastanesi'nden verilen raporda ise "Darp, cebir izi yoktur" ifadeleri yer aldı.

Özgür Duran'ın Antalya'da yaşayan annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç (48), oğlunu kaybedeli 8 ay olduğunu, acısını halen yaşadığını kaydetti. Oğlunun kötü biri olmadığını söyleyen Dalkılıç, "Hak etmediğimiz durumlar yaşadık. Küfürlere maruz kaldık. Çocuğumun mezar yerine kadar sorunlar yaşadık" dedi. Kadir Şeker ve avukatlarının, "kadına şiddet" gerekçesini savunmalarının temeli yaptıklarını anlatan Dalkılıç, "Kadına şiddet diye bir şey yok. O şekilde yola çıktılar. Ayşe Dırla'nın darbedilmediğine dair rapor var" diye konuştu.

Oğlu Özgür Duran ile Ayşe Dırla'nın parkta yüksek sesle tartıştığını, oğlunun o esnada kameriyeye yumruk attığını belirten Dalkılıç, şöyle konuştu:

"Parkta Ayşe'nin ağlaması sonucu Kadir Şeker, yanlarına giderek "Neden kadına şiddet uyguluyorsun?" diyor. Oğlum da "Kadına şiddet uygulamıyorum. Biz sadece tartışıyoruz. Sen evine git" diyor. Oğlum ve Ayşe Dırla, defalarca "git" demelerine rağmen Kadir Şeker, elinde bıçakla kameriyeye geliyor. Kadir Şeker'in bıçakla geldiğini Ayşe Dırla görüyor. Ayşe bıçağı görür görmez Özgür'ü kenara çekmiş. Ayşe de "Ablam sen git, o benim eşim, tartışıyoruz" demiş. Şimdi ben soruyorum, Kadir Şeker elinde bıçakla neden geldi? Niçin geldi? Defalarca uyarmalarına rağmen neden dönüp gitmedi? Neden bir polisi aramadı? Neden birilerinden yardım istemedi? Çünkü kadına şiddetin olmadığını kendisi de biliyor."

Oğlu Özgür Duran'ın sabıkası olduğu için yargılanmaması gerektiğini, yaptığı hataların bedelini cezaevinde yatarak çektiğini ifade eden Mübeyyen Güner Dalkılıç, "O konularla bu konuların ne alakası var. Onlar kadına şiddet diyerek yola çıkıyorlar. Benim dediğim gibi kadına şiddet yok. Kadir Şeker de bunu biliyor. Çocuğumu yaralıyorsun orada, neden yardım etmedin? Neden tampon yapmadın? Suriyeli bir vatandaş koşarak gelip tampon yapıyor. Kadir Şeker, yerde can çekişen oğluma tekme atarak "Allah kahretsin" diyor. Nerede kaldı merhametliği vicdanı" dedi.