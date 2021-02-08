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Ayşe Ekiz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabh adlı programa konuk olan TRT ses sanatçısı Ayşe Ekiz merak konusu oldu. Peki Ayşe Ekiz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Detayları haberimizde derledik...

Ayşe Ekiz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Sık Sık televizyon ekranlarında boy gösteren TRT soslisti Ayşe Ekiz, izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Ayşe Ekiz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? İşte detaylar...

AYŞE EKİZ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ?

24 Aralık 1978’de Adana’da doğdu. İlköğreniminin ardından orta ve lise eğitimini Almanca Anadolu Lisesi’nde tamamladı. İlköğretim yılları esnasında 8 yaşında katılmaya başladığı Adana Divan Musiki Derneği’nde 10 yıl solist olarak devam etti. Bu sebeple çocukların küçük yaşta ilgilenmeye başladığı Türk Sanat Musikisi adına Türkiye’de bir ilk olan Adana Divan Musiki Derneği Çocuk Korosu’nun kurulmasına öncülük etti.

1996 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nı kazandı. Bu sırada Selahattin İçli, Alaeddin Yavaşça Ve Tülun Korman gibi hocalardan ders aldı. Eğitimi devam ederken 1997-1998 dönemi TRT Amatör ses yarışmasında Marmara Bölge birinciliği ve aynı dönem Türkiye üçüncülüğünü elde etti ve hemen ardından TRT İstanbul Radyosu’nda solist olarak görev yapmaya başladı. TRT kapsamında pek çok konser, canlı yayın ve radyo programlarına katıldı.

Ayşe Ekiz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?

En büyük hocam dediği Mustafa ERSES’le pek çok çalışmada bulundu. Bülent ERSOY’la beraber çeşitli televizyon programlarına katıldı. Sahne yaşamım için ‘’çok önemli’’ dediği Zeki Çetin ile uzun süre birlikte çalıştı. Sanat hayatına yurtiçi ve yurtdışında katıldığı konserlerle devam etmektedir. TRT solisti olan Ayşe Ekiz, 2001 yılında Kanuni Doğan Devrim Ekiz ile evlendi ve 2004 yılında Elif dünyaya geldi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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