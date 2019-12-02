 Ayşe Esin Aşar kimdir? | İBB Kesin Hesap Müdürlüğü

Ayşe Esin Aşar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kesin Hesap Müdürlüğü'ne atandı. Haberin basında yer almasının ardından birçok kişi Ayşe Esin Aşar hakkında internette arama yapmaya başladı. Peki Ayşe Esin Aşar kimdir? Ayrıntılar haberimizde.

AYŞE ESİN AŞAR KİMDİR?

İBB’nin Kesin Hesap Müdürlüğü'ne ise Ayşe Esin Aşar atandı. 1966 doğumlu olan Ayşe Esin Aşar İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1989 yılında mezun oldu. 1989-1990 yılları arasında yurt dışı şantiyesinde hakediş - kesin hesap bölümünde mühendis olarak çalıştı. 1990 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kesin Hesap Müdürlüğünde göreve başladı. 1 çocuk annesi olan Aşar, 25 Ekim 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kesin Hesap Müdürü görevine atandı.