Acun Ilıcalı bu akşamın müjdesini verdi! Heyecan doruktaydı! Survivor fanları saat saymaya başladı!Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu Şişman kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Fatma Ayanoğlu Şişman'ın biyografisiAyşe Hür, Gezi Parkı hayaline kapılarak, Kazakistan'ı örnek aldı! Vatandaşa 'sokağa çıkın' çağrısında bulundu!Son dakika | Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan açıklaması: Desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz2022 Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109410209"Heybet seviyorum" diyen Nilperi Şahinkaya, cinsel yönelim açıklamasıyla hayrete düşürdü! "Bazen hemcinsinle de..."Nedret Ersanel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Nedret Ersanel'in biyografisi2022 EKPSS ne zaman? ÖSYM EKPSS tercih tercih kılavuzu 2021- 2022Aşı olmayan Novak Djokovic mültecilerin yanına gönderildi! Avustralya'ya alınmadı!2022 Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109290272
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ayşe Hür, Gezi Parkı hayaline kapılarak, Kazakistan'ı örnek aldı! Vatandaşa 'sokağa çıkın' çağrısında bulundu!

Ayşe Hür, Gezi Parkı hayaline kapılarak, Kazakistan'ı örnek aldı! Vatandaşa 'sokağa çıkın' çağrısında bulundu!

Eski Taraf Gazetesi'nin yazarlarından Ayşe Hür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, halka 'sokağa çıkın' çağrısında bulundu.

Ayşe Hür, Gezi Parkı hayaline kapılarak, Kazakistan'ı örnek aldı! Vatandaşa 'sokağa çıkın' çağrısında bulundu!

Kapatılan Taraf gazetesi yazarı Ayşe Hür, özellikle Twitter hesabı üzerinden sık sık iktidar karşıtı paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Düşünce özgürlüğü kapsamında yorumlarını takipçilerine en iyi şekilde ifade eden Hür, bu defa eyleme geçmek istedi ve "Ne yapmalı sorusuna verilen cevaplara baktım da çoğu kişi sokağa çıkmayı tehlikeli ve/veya provakatif görüyor. Bense yığınsal (yüzbinler,milyonlar) çıkışın çok etkili olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanarak halkı sokağa davet etme girişiminde bulundu.

Ayşe Hür, Gezi Parkı hayaline kapılarak, Kazakistan'ı örnek aldı! Vatandaşa sokağa çıkın çağrısında bulundu!

"ÇEVİR KAZI YANMASIN"

Son günlerde dünyanın gündemine oturan Kazakistan'daki ayaklanmayı örnek alan Hür, Gezi Parkı'nın hayalini kuruyor. Twitter paylaşımında "Ne yapmalı sorusuna verilen cevaplara baktım da çoğu kişi sokağa çıkmayı tehlikeli ve/veya provakatif görüyor. Bense yığınsal (yüzbinler,milyonlar) çıkışın çok etkili olacağını düşünüyorum. Küçük grupların dayak yemesi ihtimali hakikaten yüksek,bu da gurur ve heves kırıcı, kabul." ifadelerini kullanan Hür'ü, bir takipçisinin, "Sokağa çıkmak çözüm değil ama grev yapılabilir" cümleleri kendine getirdi.

Ayşe Hür, Gezi Parkı hayaline kapılarak, Kazakistan'ı örnek aldı! Vatandaşa sokağa çıkın çağrısında bulundu!

Takipçisinden gelen yoruma, "Ben de o anlamda dedim zaten" diyen Hür, "Çevir kazı yanmasın" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT