Ayşe Hür, Gezi Parkı hayaline kapılarak, Kazakistan'ı örnek aldı! Vatandaşa 'sokağa çıkın' çağrısında bulundu!

Kapatılan Taraf gazetesi yazarı Ayşe Hür, özellikle Twitter hesabı üzerinden sık sık iktidar karşıtı paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Düşünce özgürlüğü kapsamında yorumlarını takipçilerine en iyi şekilde ifade eden Hür, bu defa eyleme geçmek istedi ve "Ne yapmalı sorusuna verilen cevaplara baktım da çoğu kişi sokağa çıkmayı tehlikeli ve/veya provakatif görüyor. Bense yığınsal (yüzbinler,milyonlar) çıkışın çok etkili olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanarak halkı sokağa davet etme girişiminde bulundu.

"ÇEVİR KAZI YANMASIN"

Son günlerde dünyanın gündemine oturan Kazakistan'daki ayaklanmayı örnek alan Hür, Gezi Parkı'nın hayalini kuruyor. Twitter paylaşımında "Ne yapmalı sorusuna verilen cevaplara baktım da çoğu kişi sokağa çıkmayı tehlikeli ve/veya provakatif görüyor. Bense yığınsal (yüzbinler,milyonlar) çıkışın çok etkili olacağını düşünüyorum. Küçük grupların dayak yemesi ihtimali hakikaten yüksek,bu da gurur ve heves kırıcı, kabul." ifadelerini kullanan Hür'ü, bir takipçisinin, "Sokağa çıkmak çözüm değil ama grev yapılabilir" cümleleri kendine getirdi.

Takipçisinden gelen yoruma, "Ben de o anlamda dedim zaten" diyen Hür, "Çevir kazı yanmasın" yorumlarını da beraberinde getirdi.