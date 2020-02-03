Ayşe Karaman’ı öldüren ilaçlar için Adli Tıp’tan "uyuşturucu" raporu

Adli Tıp Kurumu, anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne neden olan "P..." ve "F..." isimli ilaçların uyuşturucu madde özelliğinin bulunduğu yönünde rapor hazırladı. Mahkeme dosyasına giren rapora ilişkin değerlendirmede bulunan Ayşe Karaman ailesinin avukatı Tevfik Tolga Beyendi, "Adli Tıp mütalaasına göre Ayşe'nin kanında bulunan ilaçlardan iki tanesinin TCK'nın 188'inci maddesi anlamında uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna konu maddelerden olduğu tespit edilmiştir. Bu anlamda söz konusu ilaçların sanık Dr. Özgür Tarhan tarafından temin edilen ve suistimal edilen ilaçlar olduğu davanın çeşitli aşamalarında ortaya konmuş ve ispat edilmiş olduğundan, sanığın ayrıca uyuşturucu ticareti yapmak suçundan cezalandırılması gerekmektedir" dedi.

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz 2019'da erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmuştu. Olay yerinde çok sayıda şırınga ve ilaç bulunurken, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Ramazan Hançer'in yürüttüğü soruşturma sonunda Tarhan hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Mahkeme, dava kapsamında verdiği ara kararında, Karaman'ın ölümüne neden olan ilaçların uyuşturucu etkisinin bulunup bulunmadığı yönünde Adli Tıp'tan rapor alınmasına karar vermişti. Adli Tıp Kurumunca hazırlanan ve mahkeme gönderilen rapor dava dosyasına girdi.

"F...'nin kan düzeyinin öldürücü olduğu mütalaa olunur"

Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulunca hazırlanan raporda, F... isimli ilacın opiat agonisti olan bir ilaç etkin maddesinin olduğu, orta ve şiddetli ağrıların tedavisinde kullanıldığı ve bağımlılık yapma potansiyelinin olduğu belirtildi. F... etkin maddesini içeren müstahzarların tedavi amaçlı olarak yetkili hekim tarafından düzenlenmiş kırmızı reçete ile verilmesi gereken kontrole tabi ilaçlardan olduğunun vurgulandığı raporda, söz konusu ilaç etkin maddesinin uyuşturucu madde olarak kullanılıp kullanılmadığı hususunun mahkeme tarafından değerlendirilmesinin uygun olacağı kaydedildi. Raporda, "F... isimli ilacın 5237 sayılı TCK'nın 188. maddesi kapsamındaki uyuşturucu veya uyarıcı maddelerden olduğu, saptanan F...'nin kan düzeyinin öldürücü olduğu mütalaa olunur" denildi.

P... isimli ilacın, damar içi uygulanan genel anestezik bir madde olduğu, tek başına veya inhalasyon anesteziklerle kombine olarak kullanılabildiği, bağımlılık yapabildiği, uyuşturucu madde etkisi doğuran etkisi nedeniyle suistimal edilebileceği vurgulandı. İlacın bu kapsamda kullanılması durumunda, ilacın TCK'nın 188/6'ncı maddesindeki uyuşturucu ve uyarıcı madde kapsamında değerlendirilmesinin uygun olduğu ifade edildi.

Raporda, şu ifadeler kullanıldı:

"P...'nin uygulanan doza, verilme hızına ve beraberinde etkisini arttıracak madde olup olmamasına bağlı olarak değişmekle birlikte damar içi kullanımında etkisinin 40 saniyede başladığı, bir seferde 140 mg-175 mg'lik dozun etki süresinin 3-5 dakika olduğunun tıbben bilindiği, P...'nin anestezide kullanımındaki kan tedavi edici düzeyinin (narkoz meydana getirme düzeyinin) 2000 ng/ml-4000 ng/ml aralığında olduğu, suistimal edilen kan düzeyinin (uyuşturucu etkisinin görüldüğü ancak narkoz hali oluşturmayan düzeyinin) 220 ng/ml civarında olduğu, ölenin kanında saptanan kan P... düzeyinin suistimal edilme (sedasyon oluşturacak) düzeyinin üstünde ancak narkoz oluşturma düzeyinin altında olduğu oy birliği ile mütalaa olunur."

"Sanığın ayrıca uyuşturucu ticareti yapmak suçundan cezalandırılması gerekmektedir"

Karaman ailesinin avukatı Tevfik Tolga Beyendi, Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapora ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Beyendi, "Adli Tıp Mütalaası'na göre Ayşe'nin kanında bulunan ilaçlardan iki tanesinin Türk Ceza Kanunu m.188 anlamında uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna konu maddelerden olduğu tespit edilmiştir. Bu anlamda söz konusu ilaçların sanık Dr. Özgür Tarhan tarafından temin edilen ve suistimal edilen ilaçlar olduğu davanın çeşitli aşamalarında ortaya konmuş ve ispat edilmiş olduğundan, sanığın ayrıca TCK m.188 uyarınca uyuşturucu ticareti yapmak suçundan cezalandırılması gerekmektedir. Yine TCK m.188/8'de diş hekimi, hekim, eczacı, veteriner vb. meslek sahipleri bu meslekleri nedeniyle sahip oldukları imkanı kullanarak bu suçu işlerse "verilecek ceza yarı oranında arttırılır" denilmektedir. Yani sanığa uyuşturucu madde ticareti nedeniyle verilecek cezada ayrıca cezanın arttırım sebepleri de bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Ayşe'nin ölümüne sebep olan ilaç bu ilaçtır"

Beyendi, F... isimli ilacın kanser hastalarının ağrılarını dindirmekte kullanılan kırmızı reçeteli ve "tehlikeli" sınıfında yer alan ilaç olduğunun altını çizerek, "Bu ilacın kandaki miktarının ölümcül düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Yani Ayşe'nin ölümüne sebep olan ilaç bu ilaçtır. Yine Ayşe'nin kanında bulunan ve uyuşturucu sınıfında değerlendirilen P... ise ameliyathane koşullarında anestezi esnasında kullanılan bir ilaçtır. Bu ilacın Ayşe'nin kanındaki miktarı ölümcül düzeyde olmamakla birlikte suistimal düzeyindedir. Davaya konu cinayet mahallinde P... içeren enjektör ve ampuller bulunmakla birlikte, F... içeren herhangi bir enjektör yahut ampul bulunamamış olması Ayşe'nin ölümünün cinayet olduğunu ve delillerin karartılmış olduğunu ortaya koymaktadır" diye konuştu.

Kaynak: İHA