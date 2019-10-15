Ayşe Karaman’ın ölümü soruşturmasında güvenlik kamera kayıtları dava dosyasında

Ankara'da erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür T.'nin evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Özgür T. hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan iddianame hazırlandı. Karaman'ın ölümüyle ilgili emniyet birimlerince hazırlanan görüntü izleme tutanağı da dava dosyasına girdi.

Anestezi teknikeri Karaman, 29 Temmuz 2019'da erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür T.'nin Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Olay yerinde çok sayıda şırınga ve ilaç bulunurken, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Ramazan Hançer, Karaman'ın ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianameye göre, Özgür T., Karaman'ın sol el üstüne damar yolu açarak anestezik ilaç verdi ve bu nedenle ölümüne sebep oldu. Özgür T. hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Öte yandan, emniyet birimlerince hazırlanan görüntü izleme tutanağı da dava dosyasına girdi. Rapora göre, Karaman saat 23.34'de olayın yaşandığı eve geldi. Özgür T. ise saat 01.18'de apartmana giriş yaptı. Saat 04.03'de evden çıkan Özgür T.'nin 05.30'da üzerinde ameliyat giysileriyle tekrar apartmana giriş yaptığı görülüyor.

Kaynak: İHA