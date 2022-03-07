Ayşe Mine'den çok konuşulacak İbrahim Tatlıses itirafı! "Onun kadınları arasına girmek istemedim"

Türk Sanat Müziği'nde bir döneme damga vuran Ayşe Mine, yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. 'Gündemdeyken neden geri çekildiniz?' sorusuna yanıt veren Mine 'Ben İbrahim Tatlıses'in kadınlarından olmadım' dedi.

"SEDA SAYAN'IN SESİNİ KISIP İZLİYORUM"

Yaşıtı olan meslektaşlarından sadece Seda Sayan'a estetiğin çok yakıştığını söyleyen Ayşe Mine, 'Her gün programını açıp, sesini kısıp izliyorum. Mesleki çekişmeden ötürü beni sevmez biliyorum, zaten ben onun babasına baş sağlığına gittim, o benim cenazelerimde yoktu çok vefasız' açıklamasında bulundu.

"ÖDLEK OLMAYIN"

Hülya Avşar, Nilüfer, Gülden Karaböcek ve Seda Sayan'la aynı yıllarda şöhreti yakalayan Ayşe Mine, herkesin geçmişini bildiği için kendisinden korkulduğunu söyledi ve ekledi: 'Ödlek olmayın, kimsenin sırrını paylaşmam, korkmayın benden!'

"İBRAHİM TATLISES'İN KADINLARINDAN OLMAK ÖNEMLİ"

15 yaşında şöhret olup assolistlik yapan Ayşe Mine sonrasında ekranlarda çok fazla varolmamasının nedenini şu sözlerle anlattı: "Bu işte İbrahim Tatlıses faktörü çok büyük. İbrahim Tatlıses'le film çevirmek, çalışmak, İbrahim Tatlıses'in kadınlarından olmak önemli. Ben onunla çalışmayı tercih etmedim, onun kadınları arasına girmek, o kadınlar arasında sayılmak istemedim. Onunla çalışan herkes magazinsel olarak çok fazla öne çıktı."

"MAGAZİNSEL OLMADIM"

Türk müzik piyasasında İbrahim Tatlıses'in önemli bir unsur olduğunu öne süren Ayşe Mine, "Benim magazine verecek bir malzemem yoktu, zirveden düşmedim sadece magazinsel olmadım. Aynı dönemde sahne aldığım kişiler magazine malzeme verdikleri için varlar, sanatlarıyla hiç anıldılar mı mevsimlik şarkılarla konuşuluyorlar. Magazin varsa onlar da var. Bu arada benim kimseyle savaşım yok bunu de belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

"TELEVOLE KADINI OLMADIM"

"Ben hiçbir zaman Televole kadını olmadım." diyen Ayşe Mine, "Biz yıllarca ekranlarda Petek Dinçöz'ü izledik. Halk Televole'de gördüklerini gerçekten şöhret sandı. Yani diyeceğim o ki; yeni nesil bizleri ekranda görmedi, şov womenleri şöhret sandı." dedi.

GENÇ KOCA BULMAK İÇİN ESTETİK YAPTIRIYORLAR

Estetik yaptıran yaşıtı olan meslektaşlarını hatırlattığımız Ayşe Mine 'Genç koca bulmak için estetik yaptırıyorlar. Benim genç kocaya ihtiyacım yok, neysem oyum' dedi.